Краткая запись в задачи (Муравей полёт по соломинке длиной 28см.Он прополз четверт?? длины соломинки и остановился. Сколько сантиметров ему осталось проползти до другого конца соломинки?

Математика

Краткая запись в задачи (Муравей полёт по соломинке длиной 28см.Он прополз четверт?? длины соломинки и остановился. Сколько сантиметров ему осталось проползти до другого конца соломинки?

Автор: Гость