Краткая запись в задачи (Муравей полёт по соломинке длиной 28см.Он прополз четверт?? длины соломинки и остановился. Сколько сантиметров ему осталось проползти до другого конца соломинки?
Математика
Краткая запись в задачи (Муравей полёт по соломинке длиной 28см.Он прополз четверт?? длины соломинки и остановился. Сколько сантиметров ему осталось проползти до другого конца соломинки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 см осталось проползти до другого конца соломинки
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