Краткая запись рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч,но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 часов работал.Сколько деталей сделал рабочий?
Разное
Краткая запись рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч,но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 часов работал.Сколько деталей сделал рабочий?
Ответ(ы):
Гость:
Краткая запись
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Как найти расстояние между точками на координатной прямой? (объясните пожалуйста) 1)если первая точка-положительное число 2)если обе точки - отрица...
Разное
В первом ящике было в 5 раз больше мандаринов, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 16 кг мандаринов, а во второй положили 12 кг, то в двух ...
Разное
Сочинение-миниатюра «Мир природы – мир наших чувств» (15 предложений с использованием односоставных и неполныхпредложений)