Краткая запись рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч,но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 часов работал.Сколько деталей сделал рабочий?

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Краткая запись рабочий должен был сделать 120 деталей за 5 ч,но он увеличил производительность труда на 8 деталей в час и 7 часов работал.Сколько деталей сделал рабочий?

Автор: Гость