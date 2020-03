Краткие скароговорки на английском языке

A sailor went to sea (Вышел матрос в море) To see what he could see, (Посмотреть, что он сможет увидеть) And all he could see (И все, что он смог увидеть,) Was sea, sea, sea. (Было море, море, море.) Скороговорки "Я люблю" I like my Bunny. (Я люблю моего кролика.) Bears like honey. (Медведи любят мед.) Girls like cats. (Девочки любят котов.) Cats like rats. (Коты любят мышей.) Boys like dogs. (Мальчики любят собак.) Storks like frogs. (Аисты любят лягушек.) Mice like cheese. (Мыши любят сыр.) Sparrows like peas. (Воробьи любят горох.) Owls like mice. (Совы любят мышей.) I like rice. (Я люблю рис.) Birds like grain. (Птицы любят зерно.) Say it all again! (Скажи все это снова.) Скороговорка про большого черного кота I see a big black cat, (Я вижу большого черного кота,) Big black cat, big black cat. (Большого черного кота, большого черного кота.) What a big black cat! (Что за большой черный кот!) What a cat! What a cat! (Что за кот! Что за кот!)