Краткий доклад о царицыно 3класс предложений

Царицыно — дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы; заложен по повелению императрицы Екатерины II в1776 году. Находится в ведении музея-заповедника «Царицыно», основанного в1984 году. Это исторически сложившаяся, наиболее известная и благоустроенная часть особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Царицыно», расположенной между московскими районами Царицыно,Бирюлёво Восточное, Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. Царицынский дворцово-парковый ансамбль, занимающий площадь более 100 гектаров, расположился на холмистой пересечённой оврагами местности, на месте бывшей усадьбы князейКантемиров и унаследовал некоторые её черты. Территория ансамбля и парка ограничена с северо-востока и юга двумя глубокими оврагами, с запада —Царицынскими прудами, с востока — комплексом оранжерей[1][2]. Царицыно является важнейшим памятником так называемой «русской готики» (псевдоготики); над созданием императорской резиденции в течение 20 лет работали последовательно два наиболее известных архитектора своей эпохи — Василий Баженов и Матвей Казаков[3]. Царицыно — самая крупная в Европе псевдоготическая постройка XVIII века и единственный дворцовый комплекс, разработанный в этом стиле[3]. Особенности дворцово-паркового ансамбля во многом определили новое направление в русском зодчестве: в разных концах бывшей Российской империи существует немало сооружений конца XVIII и начала XIX века, которые созданы под влиянием Царицына[4]. Самозабвенная работа над царицынским ансамблем, ставшим одной из вершин творчества яркого[5] и неординарного[6]зодчего В. И. Баженова, обернулась для него в то же время тяжёлой жизненной драмой[7][8]. Царицынский пейзажный парк, заложенный вместе с дворцовым комплексом, стал одним из первых пейзажных парков России внепетербургских дворцово-парковых ансамблей[9].