Краткий отзыв чем мне понравилась Алиса в стране чудес

Произведение Льюиса Кэррола "Алиса в стране чудес" является поистине великолепным примером странной, но весьма поучительной истории. Почти всю книгу можно разложить на афоризмы, которые будут давать ответы на все вопросы, которые только можно задать, с психологической точки зрения. "Я не сумасшедший, просто моя реальность отличается от твоей" (С) Чеширский кот. Этого персонажа я считаю, стоит выделить особенно, ведь все его появления и фразы направляли Алису в нужную сторону, не говоря ничего "напрямую". Это безумное, но тем и невероятно интересное произведение, ведь нормальных людей не бывает, все такие разные и непохожие. И это нормально. Этому и учит нас автор.