Краткий пересказ былины Садко

Садко — молодой гусляр из Великого Новгорода. В начале рассказа он беден, горд и самолюбив. Его единственное достояние — яровчатые гусли, на которых он играет, переходя с одного весёлого застолья к другому. Однако наступает день, а за ним другой, третий, когда Садко не зовут на честной пир. Гордость богатыря задета, но он никому не показывает обиды. Он в одиночестве идёт к Ильмень-озеру, садится на бел-горюч камень на берегу и достаёт заветные гусли. Садко играет, отводя в музыке душу. От его игры вода в озере «всколыхалася». Не обратив внимание на это, Садко возвращается назад в город. так пойдет?