Краткий пересказ Жуль Верн "Таинственный остров"

Во время гражданской войны в США пятеро человек бегут из Ричманда на воздушном шаре. Буря выбрасывает четырех человек на необитаемый остров в Южном полушарии, а пятый человек Сайрес Смит, инженер, ученый и руководитель отряда путешественников, и его собака скрываются в море. Там где они поселились - они назвали Гранитным дворцом. На соседнем острове люди нашли Айрона. они узнали своего покровителя - Капитана Немо, индийского принца Данкаром. Когда они вернулись в Америку они купилои участок земли и стали жить там , как на острове. P.S. возможно слишком кратко))