Краткий пересказ пропавшая граммота не много 7-8 предложений для читательского дневника пожалуйста прошу срочно
Разное
Краткий пересказ пропавшая граммота не много 7-8 предложений для читательского дневника пожалуйста прошу срочно
Ответ(ы):
Гость:
Дед рассказчика зашил грамоту в шапку и поехал. В дороге он задержался на ярмарке. Там он встретил запорожца. Он попросил деда рассказчика не спать ночью и посторожить, чтобы его не утащил черт. Но дед все равно заснул. Просыпается – шапки с грамотой нет. Пошел он ночью в лес и вышел к костру, за которым сидели ведьмы. Дед стал угрожать перекрестить всех ведьм, и те отдали шапку и коня.
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