краткий пересказ.Саша Чёрный Кавказский пленник.

Ну если коротко. На Кавказе служили 2 офицера Жилин и Костылин. Однажды они попадают в плен к татарам. В плену Жилин подружился с девочкой Диной. Он ей делал подарки, а она его кормила. Жилин с Костылиным решают бежать из плена, но их ловят и сажают в яму. Жилин собирается еще раз бежать, но Костылин заболел и не может. Тогда Жилин решает бежать один, Дина помогает ему выбраться из ямы из ямы, и Жилин сбегает. Он встречает своих казаков и они помогают ему добраться до крепости. А Костылина выкупили только через месяц за большие деньги