Краткий рассказ по главе чиполино срочно чтобы на 10 строк хватило заранее спасибо!

Если я правильно понимаю, то нужно написать краткий перессказ одной из глав "Чиполлино". Я выбрала вторую главу под названием: "Как Чиполлино заставил кавалера Помидора заплакать в первый раз". Чиполлино попал в одну маленькую деревушку и остановился у домика, который был размером с собачью конуру. В ней сидел грустный и старенький кум Тыква. Кум Тыква рассказал Чипллино, что он чуть ли не с самого детства мечтал о собственном доме, очень много работал, отказывал себе во всем, откладывал каждый год по одному-три кирпича и наконец-то тогда, когда у него набралось их 118, а работать уже он не мог, он построил себе этот домик. И несмотря на то, что он мог в домике только сидеть, он был по-своему счастлив в нем.Вдруг приехал Синьор Помидор - местный увправляющий в замке у Графинь Вишен, а также очень злой и жадный человек. Синьор Помидор накричал на кума Тыкву, назвал его мошенником из-за того, что якобы тот построил дом без разрешения сверху и приказал ему убираться вон. Но тут перед ним возник Чиполлино и очень дерзко и весело начал защищать кума Тыкву, а когда Помидор вконец озверев вцепился в волосы Чиполино, тот только рассмеялся. Синьор Помидор вырвал у Чиполлино прядь, а так как Чиполлино был луковицей, Помидор начал первый раз в жизни плакать. Он так испугался, что сел в карету и тут же уехал.