Кратко написать на английском о домашнем животном, которые вы хотели бы иметь. Объяснить почему. 20 Б, СРОЧНО!!!

Английский язык

Кратко написать на английском о домашнем животном, которые вы хотели бы иметь. Объяснить почему. 20 Б, СРОЧНО!!!

Автор: Гость