кратко опиши какое участие ты принимаешь в подготовке семейных праздников окружающий мир

кратко опиши какое участие ты принимаешь в подготовке семейных праздников окружающий мир

Ответ(ы):

Ответил Гость:
помогаю родителям, украшаю дом, убираю дом
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