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кратко опиши какое участие ты принимаешь в подготовке семейных праздников окружающий мир
кратко опиши какое участие ты принимаешь в подготовке семейных праздников окружающий мир
Ответ(ы):
Ответил Гость:
помогаю родителям, украшаю дом, убираю дом
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