Краткое эссе по произведению рассказ гадюка сотник своё мнение какие выводы можно сделать

Конфликт этого произведения основан на том, что Боря, главный герой рассказа, наловив во время каникул змей и лягушек для школьного зоологического уголка, везёт их в поезде домой и по неосторожности выпускает из банки гадюку. В вагоне переполох. Проводница кричит: «Лезь вот теперь под лавку и лови!» Мальчик вызывает симпатию читателя готовностью столкнуться с опасностью, и эта его готовность — не бравада зазнайки. Автор показывает добросовестность Бори, который считает, что сам должен исправить случившееся. В то же время писатель подчёркивает, что мальчику страшно, когда он в поисках змеи лезет под лавку…