Краткое изложение на тему ""Моё любимое кафе"Я выбрал Макдональдс,но не могу напис??ть текст.Помогите,срочно!!!
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Краткое изложение на тему ""Моё любимое кафе"Я выбрал Макдональдс,но не могу напис??ть текст.Помогите,срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое любимое кафе Макдональдс.Туда хожу я почти каждый день, и мне дают вкусные блюда!И детский бокс,внутри него есть маленький гамбургер,сок,картошка фри,и игрушка. Самое главное,там очень приятно обслуживают,все такие вежливые.Я очень люблю это кафе,
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