Краткое изложение на тему ""Моё любимое кафе"Я выбрал Макдональдс,но не могу напис??ть текст.Помогите,срочно!!!

Гость: Гость:

Мое любимое кафе Макдональдс.Туда хожу я почти каждый день, и мне дают вкусные блюда!И детский бокс,внутри него есть маленький гамбургер,сок,картошка фри,и игрушка. Самое главное,там очень приятно обслуживают,все такие вежливые.Я очень люблю это кафе,