Краткое описание книги снежная королева

В сказке "Снежная королева" рассказывается о мальчике Кае и девочке Герде, о их приключениях.Кая увезла в свой замок Снежная королева.Она поместила в его сердце ледяной осколок,и он стал грубым и черствым.Герда нечего не боясь пошла в замок Снежной королевы.Она нашла Кая,но он сильно изменился. Прежде-он был добрым и отзывчевым, а стал злым и безразличным.Но она сумела растопить его холодное ледяное сердце своей любовью.Они вместе пришли домой еще лучшими друзьями.