Краткое сочинение , слово о полку Игоря

Русский язык
Краткое сочинение , слово о полку Игоря
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любовь автора к Родине побудила его на создание этого гениального и поистине бессмертного произведения. “Слово... ” создано в годы, когда феодальная раздробленность Руси достигла своего предела. Множество городов-княжеств воевали между собой, оспаривая друг у друга владения. Но политический упадок Руси не был. однако, связан с ее культурным упадком. О высоком уровне русской культуры Древней Руси ярко свидетельствуют архитектура и прикладное искусство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. ...
Ответить
Русский язык
Напишите похвалу берёзе
Ответить
Русский язык
5 предложений с синонимы
Ответить
Математика
Слиток серебра объемом 70 кубических сантиметров имеет массу 735 грамм Какова масса слитка серебра объемом 25 кубических сантиметров Какова объем с...
Ответить
Математика
В 5 одинаковых банках А литров сока. Сколько потребуется таких банок, чтобы разлит?? в них 12 литров сока?
Ответить