Краткое сочинение , слово о полку Игоря

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Любовь автора к Родине побудила его на создание этого гениального и поистине бессмертного произведения. “Слово... ” создано в годы, когда феодальная раздробленность Руси достигла своего предела. Множество городов-княжеств воевали между собой, оспаривая друг у друга владения. Но политический упадок Руси не был. однако, связан с ее культурным упадком. О высоком уровне русской культуры Древней Руси ярко свидетельствуют архитектура и прикладное искусство.