Краткое содежание сказа Левша Н.С. Лескова

В повести левша рассказавается о императоре Александре 1 , которыый, посетив Англию , увидел изобретение одного гениального англичанина - стальную блоху .Чуть позже ,после смерти императора , эту блоху нашли ве го вещах . взошедший на престол Николай 1 доказал ,что русские мастера искусснее. Его лучший механик Левша , сумел подковать блоху крошечными подковками , видными через микроскоп . Царь отослал блоху подкованую Левшой в Англию , чтобы показать им русское мастерство .На обратном пути Левша умирает от своей погубной привычки пьянства . Он поспорил с полшкипером кто больше выпьет, умирает от слишком большого количества алкаголя . На смертном одре , он просил передать ,чтобы не чистили ружя кирпичом потомучто они портятся иза этого .И если бы не доктор , несумевший донести это до короля русские бы выйграли войну .