Краткое содержание Чехов "Хамеллион", главные герои. Слишком большой не надо!!!

"Хамелеон" , для начала) Главные герои:полицейский надзиратель Очумелов, городовой Елдырин. По базарной площади прогуливается полицейский надзиратель по фамилии Очумелов. Он становится свидетелем того, как бежит собака, а ее догоняет и ловит мужик, выкрикивая при этом ругательства. Вокруг этого зрелища образуется толпа. Поймавший собаку мужик - мастер по золоту Хрюкин, он предъявляет зрителям покусанный палец. Полицейский решительно заявляет, что надо убить эту собаку, нечего их распускать. Затем он дает распоряжение городовому, чтобы тот узнал, кому принадлежит эта собака. Когда городовой Елдырин говорит, что это собака генерала по фамилии Жигалов, у Очумелова вся решительность тут же пропадает, и он начинает обвинять Хрюкина, что тот, наверное, сам себе повредил палец, а на собаку наговаривает. Тем временем, у Елдырина возникают сомнения насчет принадлежности этой собаки генералу, он говорит, что у того почти все собаки легавые. Это приводит к моментальному преображению Очумелова, и он заявляет, что у генерала все собаки породистые, а эта – непонятно что. И он дает совет Хрюкину не оставлять это безнаказанным. Внезапно из толпы раздается крик, что это действительно генеральская собака. Этот крик вновь бросает Очумелова в сомнения, и он опять начинает винить во всем Хюбкина, а не собаку. В это время на площадь приходит повар генерала Прохор. Его спрашивают, есть ли у генерала такая собака, тот заявляет, что у них подобных собак никогда не бывало. Полицейский-хамелеон тут же распыляется в тираде, что надо истреблять бродячих собак. Прохор, тем временем, говорит, что это собака генеральского брата. На лице Очумелова расплывается милая улыбка, и он вопрошает у Прохора, неужели брат генерала приехал. При этом он начинает нахваливать эту собачонку, поражаясь с какой ловкостью она укусила Хрюкина. Повар генерала забирает собачку, толпа начинает смеяться над Хрюкиным, а полицейский при этом еще и угрожает ему, что доберется до него. После этого события Очумелов продолжает свою прогулку по площади.