Краткое содержание к сказке " СПЯЩАЯ ЦАРЕВНА И СЕМЬ БОГАТЫРЕЙ" Нужно семь строчек помогите пожалуйста!!!

1) У царя после возвращения из похода умирает жена. 2) Единственная его отрада-это подрастающая красавица дочь. 3) Новая царица не может смириться с её красотой и приказывает её убить. 4) Девушке удаётся остаться в живых и она находит приют у семерых богатырей. 5) Злая царица пытается вновь убить падчерицу отравленным яблоком. 6) Царевич Елисей находит хрустальный гроб и принцесса оживает.