Краткое содержание мифы о героях древней Греции

В этой книге много интересов! Как Персей сражался! Про барана с золотым руном которого хотели достать аргонавты. Дедал и Икар в полёт- правда прекрасно? Храбрость Тезея покорила моё сердце! И конечно главный герой- Геракл. Геракл больше всего понравился и впечатлил меня своими 12 подвигами! жалко что он умер так рано из-за кентавра, который поступил ужасно! Я думаю мифы самые интересные для меня и моих друзей1