Краткое содержание,, Мужество капитана Плюма,, Кервуд Джеймс

Произведения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда (1878 - 1927) посвящены Канаде, которую он хорошо знал и горячо любил. Романы "У последней границы", "Пылающий лес", "Мужество капитана Плюма" пронизаны верой в благородство и несокрушимость человеческого духа. Герои этих романов - храбрые, великодушные мужчины, верные в любви, бескорыстные и преданные в дружбе, и очаровательные женщины с сильным характером, преодолевающие все препятствия на пути к своему счастью.