Краткое содержание Павла Бажова " Голубая змейка"помогите пожалуйста

На протяжении всего произведении читатели следят за событиями, участниками кторых являются два маеньких мальчика. Их жизнь наполнена самыми разными делами, главные из которых- это игры и развлечения. Но бывали такие моменты, когда им было не до игр, а приходилось отвечать заа совершенные поступки. Одним из них была шутка, которую они разыграли с Марьюшкой- старшей сестрой лейко Шапочки. Девушка очень обиделась на мальчишек и, решив отомстить за злую шутку, пожелала им встречи с голубой змейкой. В тех краях это считалось жестоким проклятьем. По словам взрослых, никто после такой встречи не был счастлив. Скорее наоборот- люди становились врагами друг другу, теряли все, что у них было, совершали всякие ужасные грехи и умирали. Узнав об этом, друзья сильно перепугались и какое-то время боялись думать об этом необычном существе. Но они решили вызвать голубую змейку, чтобы познакомиться с ней. При встрече со волшебным существом, мальчики удостоверились с необычностью этого существа - ступала змейка легко, из левого рукава текла черная струйка, а в правый золотая струйка. Любой человек из-за этой змеи может стать либо бедным, либо богатым. О беспристрастным отношении волшебной героини сказки к обычным людям в этой сказке и говорится.