краткое содержание рассказа мы з санькам у тыле ворага))))) пожалуйста на завтра надо

Герои этой повести - обыкновенные деревенские хлопцы - Ваня и Санька. Их деревню оккупировали фашисты в первые месяцы войны. Тяжелые испытания выпали на долю этих хлопцев, на долю их родных и близких. Дети видят расстрелы односельчан, грабеж, насилие и хотят мстить. Но вот несчастье - не выросли. Не берут их в партизаны, не доверяют им взрослые своих дел. Но хлопцы не теряются. Они помогают раненому комиссару, запасаются оружием и в любом случае стараются навредить врагу... На республиканском конкурсе на лучшую книгу для детей, посвященном 50-летию Советского государства, 50-летию Белорусской ССР и 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, эта повесть удостоена второй премии. Вот вроде бы то проверь