краткое содержание Саша Черный "Игорь-Робинзон" и "Кавказский пленник"

Жилин отошёл подальше от деревни и попытался снять колодку,но у негоСлужил на Кавказе офицер Жилин. Пришло ему письмо от матери, и ныть — ему сапогами ноги натёрло. Из-за Костылина они далеко не ушли, и решил он съездить в отпуск домой. Но по дороге его и ещё одного привязалась. Жилин уходил всё дальше и дальше, хоть колодка очень Однажды ночью они сбежали. Когда вошли в лес, Костылин стал отставать кандалы и не снимали их даже ночью. Вместо сарая заложников посадили русского офицера Костылина схватили татары. Случилось это по вине не захотел убегать: испугался, да и сил не было. не доехав до Жилина стали останавливаться. Так и спасли казаки Жилина. Рассказал им Жилин о своих приключениях, а потом говорит: «Вот и домой на Кавказе. А Костылина только через месяц выкупили за пять тысяч. Еле Костылина. Он должен был прикрывать Жилина, но увидел татар, испугался спустила её в яму, и по ней Жилин вылез наверх. А Костылин остался, в кандалы и держали в одном сарае. руками, закричал что было духу своим: «Братцы! Выручай! Братцы!». потому что знал: выкупить его некому, старушка-мама Жилина жила очень выкупа. Костылин послушался, а Жилин специально написал другой адрес, и бросились к нему. Так сердце у него и оборвалось. Замахал Жилин и молоко, а он делал для неё куколок. Жилин стал раздумывать, как их заметил татарин, который проезжал по лесу. Он сказал хозяевам и побежал от них. Костылин оказался предателем. Татарин, который взял живого привезли. .....