Краткое содержание сказки Королевство кривых зеркал Виталий Губарев

Девочка Оля проходит сквозь зеркало и попадает в Королевство Кривых Зеркал. Там она встречает свое отражение - девочку Яло. Все имена в этой стране нужно читать задом наперед. Страной правит король Йагупоп 77 и два министра - Абаж и Нушрок. У Нушрока есть еще дочь - Анидаг. Оля и Яло становятся свидетелями, как бьют и кидают в Башню Смерти мальчика Гурда (он отказался делать кривые зеркала) и решают его спасти. Оказывается, что Ключ от Башни является символом власти в стране, и таких ключей всего два: у Йагупопа и у Абажа. Абаж, Анидаг и Нушрок - каждый хочет убрать короля и править сам. Анидаг договаривается с Абажем и пытается отравить Нушрока. Одновременно сам Абаж кидает пилюлю с ядом в бокал с вином Анидаг, а Нушрок - Абажу. Случайно так получилось, что никто вина не выпил и все остались живы. После многочисленных приключений Оле и Яло удается украсть оба ключа, добраться до Башни и спасти Гурда. Во время этих приключений они познакомились с хорошими людьми, которые были слугами: дядюшкой Бар и тетушкой Аскал.