Краткое содержание Тимур и его команда для 3 класса

Полковник Александров уже три месяца на фронте. Он присылает в Москву своим дочерям телеграмму, предлагает им провести остаток лета на даче. Старшая, восемнадцатилетняя Ольга, едет туда с вещами, оставив тринадцатилетнюю Женю прибрать квартиру. Ольга учится на инженера, занимается музыкой, поёт, она строгая, серьёзная девушка. На даче Ольга знакомится с молодым инженером Георгием Гараевым. Она допоздна ждёт Женю, но сестры все нет.