Краткое содержание Узник, Зимнее утро, И.И. Пущину, Повести покойного Ивана Петровича Белкина, Барышня крестьянка, Дубровский. СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА.

Богатый помещик Кирила Петрович Троекуров. Он был довольно богат. Перед ним заискивают и всячески ему угождают. Поскольку Кирила Петрович был самодуром, то его многие боялись. По соседству с Троекуровым жил барин Андрей Гаврилович Дубровский. Когда-то они вместе служили. Два барина меж собою были друзьями, и богатый Троекуров более всего любил и уважал именно Дубровского. После смерти жен у каждого остались дети. У Троекурова дочь Маша, а у Дубровского сын Владимир. Однажды Кирила Петрович собрал гостей. Дубровский тоже был приглашен. После сытного обеда Троекуров решает показать всем свою псарню. Во время осмотра Андрей Гаврилович произносит вслух замечание относительно того, что собакам Троекурова живется лучше, чем слугам. Один из псарей на это обижается и позволяет себе высказывание: «иному барину неплохо было бы променять усадьбу на собачью конуру у Троекурова». Дубровского, разумеется, подобные слова оскорбляют и он уезжает. Приехав домой, он пишет возмущенное письмо Троекурову с требованиями наказания невежливого слуги и принесением извинений в свой адрес. Однако Троекуров нашел тон полученного письма излишне дерзким. В этот момент Дубровский узнает о том, что троекуровские мужики