Краткое содержание я вижу солнце

Роман грузинского писателя Нодара Думбадзе: «Я вижу солнце» начинается повествованием о мирной жизни грузинской деревни. Произведение написано от имени главного героя – мальчика Сосо, который ведет рассказ о буднях своих односельчан, тяготах военного времени. Родители Сосо были репрессированы в тридцать седьмом, и его воспитывает тетя Кето, учительница грузинского языка, которая настолько посвятила свою жизнь племяннику, что даже готова не выходить замуж. Весть о войне застает жителей села врасплох, и не каждый осознает вначале, насколько это серьезно. И только тогда, когда мужчины покидают близких, уходя на войну, все понимают, случилось непоправимое. Война изобличает в человеке все его скрытые качества: бригадир Датико становится дезертиром, презираемым односельчанами, глупый Бежана спасает раненного солдата, а жители деревушки делятся последними крохами, чтобы спасти жизнь раненому русскому. Все тяготы войны ложатся на плечи женщин и детей. В этот период Сосо и его тетю поддерживает Хатия, ровесница Сосо, слепая от рождения девочка.Она мечтает прозреть, надеясь на слова доктора районной больницы, сказавший ее отцу, что есть возможность вылечить девочку, если она увидит солнце. «Я вижу солнце» не раз повторяет на протяжении романа Хатия, и в этом есть глубокий смысл, надежда на исцеление, на лучшую жизнь.