Краткое сообщение о арабском учёном средних веков. Hajemimashite( пожалуйста ).

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Разес, или Абу бакр Мухаммад ибн Закариййа ар-Рази, родился в Рее, близ современного Тегерана и умер там же, или в Багдаде между 923-932 гг. По его совету было выбрано место для строительства больницы в Багдаде и, как сообщают, он был первой ее главой. Он плодотворно работал во всех направлениях науки и философии того времени, но, по общему мнению, особых успехов достиг только в медицине. Сохранилось более 50 его сочинений. Одно из наиболее известных - "Трактат о ветряной оспе и кор" ("Dt la variole et delarougeole"), который был переведен на латынь, греческий, француз кий и английский. Его величайший труд - аль-Хави ("Всеобъемлющая книга") - энциклопедия медицинских знаний того времени - был завершен учениками после его смерти. По каждой болезни он приводит там точку зрения греческих, сирийских, индийских, персидских и арабских авторов, а затем присовокупляет к ним замечания и наблюдения из собственной практики и выносит заключительное суждение. Сохранившиеся части этого произведения были в конце XIII в. переведены на латынь сицилийским врачом-евреем.