Краткое условие к задаче! Туристов разместили поровну в шестиместных лодках.скол??ко лодок заняли 24 туриста?

Математика
Краткое условие к задаче! Туристов разместили поровну в шестиместных лодках.скол??ко лодок заняли 24 туриста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:6=4 (лодки) - заняли туристы
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