Кристина всегда говорит правду по понедельникам, средам и пятницам. В остальные ??ни недели она всегда врет. Сегодня она сказала: "Завтра я буду говорить правду." Какой сегодня день недели? Варианты ответа понедельник, субб...
Информатика
Кристина всегда говорит правду по понедельникам, средам и пятницам. В остальные ??ни недели она всегда врет. Сегодня она сказала: "Завтра я буду говорить правду." Какой сегодня день недели? Варианты ответа понедельник, суббота, воскресенье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: суббота Получается, что на соврала, что завтра будет говорить правду
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