Крокодил может прожить в 6 раз больше осла или столько , сколько попугай , орёл, осёл и верблюд вместе. попугай может прожить на 10 лет дольше осла и орла вместе. определите п редельный возраст крокодила, если известн...

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Крокодил может прожить в 6 раз больше осла или столько , сколько попугай , орёл, осёл и верблюд вместе. попугай может прожить на 10 лет дольше осла и орла вместе. определите п редельный возраст крокодила, если известно, что верблюд может прожить до 30 лет, а орёл столько, сколько осёл и верблюд в сумме. Объясните пожалуйста.

Автор: Гость