Крокодил может прожить в 6 раз больше осла или столько , сколько попугай , орёл, осёл и верблюд вместе. попугай может прожить на 10 лет дольше осла и орла вместе. определите п редельный возраст крокодила, если известн...
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Крокодил может прожить в 6 раз больше осла или столько , сколько попугай , орёл, осёл и верблюд вместе. попугай может прожить на 10 лет дольше осла и орла вместе. определите п редельный возраст крокодила, если известно, что верблюд может прожить до 30 лет, а орёл столько, сколько осёл и верблюд в сумме. Объясните пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
Пусть жизнь крокодила равна х, тогда жизнь осла равна 1/6х, жизнь верблюда равна 30 лет, жизнь орла равна 1/6х+30, тогда жизнь попугая равна 1/6х+30+1/6х+10, составим уравнение: 1/6х+30+1/6х+10+1/6х+30+1/6х+30=х, 4/6х+100=6/6х 100=2/6х х=300 (крокодил может прожить 300 лет
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