Кроме ООН, есть и другие международные организации.Попробуй по названиям догадат??ся, для чего они были созданы.Запиши свои предположения в таблицу. Интерпол,гринпис. Какие еще международные организации ты знаешь,для чего они с...

История

Кроме ООН, есть и другие международные организации.Попробуй по названиям догадат??ся, для чего они были созданы.Запиши свои предположения в таблицу. Интерпол,гринпис. Какие еще международные организации ты знаешь,для чего они созданы? Запиши их в пустые графы таблицы.Срочно помогите!!! Кто больше и правильно напишет поставлю лучшее решение !!! Заранее СПАСИБО:)))

Автор: Гость