Кроме ООН, есть и другие международные организации.Попробуй по названиям догадат??ся, для чего они были созданы.Запиши свои предположения в таблицу. Интерпол,гринпис. Какие еще международные организации ты знаешь,для чего они с...
История
Кроме ООН, есть и другие международные организации.Попробуй по названиям догадат??ся, для чего они были созданы.Запиши свои предположения в таблицу. Интерпол,гринпис. Какие еще международные организации ты знаешь,для чего они созданы? Запиши их в пустые графы таблицы.Срочно помогите!!! Кто больше и правильно напишет поставлю лучшее решение !!! Заранее СПАСИБО:)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интерпол - сокращенное название Международной организации уголовной полиции. Гринпис - некоммерческая независимая международная организация, цель которой сохранить природу и мир на планете. ОБСЕ - организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. ВТО - всемирная торговая организация
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