Кроссворд 1 из этого элемента сделано множество проводов. 2Соединения этого элем??нта отвечают за то чтобы наша жизнь была теплее 3С оксидом этого элемента мы встречались в детстве 4На пляже без этого оксида жизни нет! 5Запах е...
Химия
Кроссворд 1 из этого элемента сделано множество проводов. 2Соединения этого элем??нта отвечают за то чтобы наша жизнь была теплее 3С оксидом этого элемента мы встречались в детстве 4На пляже без этого оксида жизни нет! 5Запах его ощущаем когда зажигаем спичку 6Необходимо нам как воздух без него воздух нам не нужен 7вы наверняка в кармане его обнаружите 8Золото 9 Из него сделаны пули и снаряды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Медь 2)Углерод 3)Кремний 4)Водород 5)Сена 6)Кислород 7)Воздух 8)Элемент 9)Свинец
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения реакций,соответствующие следующей схеме : Fe ->FeCl2 ->Fe(OH)2 ->FeO ->Fe а)Для окислительно-восстановительных ...
История
Русский язык
Какие чувства вызвал у вас этот текст? Как бы вы повели себя на месте Лены? А на мес??е ее одноклассников? Напишите пожалуйста сочинение рассуждени...