Кроссворд 1 из этого элемента сделано множество проводов. 2Соединения этого элем??нта отвечают за то чтобы наша жизнь была теплее 3С оксидом этого элемента мы встречались в детстве 4На пляже без этого оксида жизни нет! 5Запах е...

Химия

Кроссворд 1 из этого элемента сделано множество проводов. 2Соединения этого элем??нта отвечают за то чтобы наша жизнь была теплее 3С оксидом этого элемента мы встречались в детстве 4На пляже без этого оксида жизни нет! 5Запах его ощущаем когда зажигаем спичку 6Необходимо нам как воздух без него воздух нам не нужен 7вы наверняка в кармане его обнаружите 8Золото 9 Из него сделаны пули и снаряды?

Автор: Гость