Кроссворд 1 Задняя част дома 8 букв 2 холодное помещение для хранения продуктов ?? нижней части дома 7 букв 3 Место для хранения сена 7 букв 4 Передняя часть дома, выходящая на улицу

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Кроссворд 1 Задняя част дома 8 букв 2 холодное помещение для хранения продуктов ?? нижней части дома 7 букв 3 Место для хранения сена 7 букв 4 Передняя часть дома, выходящая на улицу
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 сеновал ( может быть )
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