кроссворд 1)12 букв в планетарий была интересной 2)9 букв - это лестница в метро 3)7 букв лежал на столе рядом с письмом 4)9 букв про кошку полу чилось у меня очень длинным 5)Футбольный 4 буквы был напряжённы...

кроссворд 1)12 букв в планетарий была интересной 2)9 букв - это лестница в метро 3)7 букв лежал на столе рядом с письмом 4)9 букв про кошку полу чилось у меня очень длинным 5)Футбольный 4 буквы был напряжённым 6)5 букв было заполнено машинами 7)заветный 5 букв был ещё далеко 8)на дне моря лежал 5 букв 9)по проводам к нам в квартиры приходит 12 букв 10)гостей встретил 6 букв квартиры 11)8 букв унесла меня далеко от реальности 12)5 букв на товарища долго жила во мне