кроссворд на тему страны южной европы португалия испания( надо придумать 10 вопросов ) главное слова европа

вопросы: 1столица Испании 2столица португалии 3океан омывающий португалию 4 испания граничет на северо востоке 5залив с севера от испании 6сейчас кроль испании 7денежная валюта португалии 8испанский остров 9малая страна между испнией и францией 10 климот португалии ответы 1 ответ это мадрид 2 лиссабон 3 втлантический 4францией 5бискайский 6филипп 7евро 8балеарский 9андорра 10 субтропический