Кроссворд на тему ЦВЕТОК

Биология
Кроссворд на тему ЦВЕТОК
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1.        Верхняя часть пестика, принимающая при опылении пыльцу 2.        Верхняя, расширенная часть цветоножки. 3.        Составная часть чашечки. 4.        Орган прикрепления цветка к побегу. 5.        Нижняя составляющая часть двойного околоцветника. 6.        Внутренняя часть завязи, представляющая из себя мешочек с расположенной в нем яйцеклеткой и центральной клеткой. 7.        Средняя часть пестика. 8.        Нижняя, расширенная часть пестика 9.        Главная «женская» часть цветка 10.    Образование из лепестков или листочков, окружающее главные части цветка. 11.    У цветка однодольных растений – листочек, а у цветка двудольных растений - …………… 12.    Главная «мужская» часть цветка. 13.    Часть тычинки округлой формы, содержащая в себе пыльцу.

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