Кроссворд на тему ЦВЕТОК

Гость: Гость:

1. Верхняя часть пестика, принимающая при опылении пыльцу 2. Верхняя, расширенная часть цветоножки. 3. Составная часть чашечки. 4. Орган прикрепления цветка к побегу. 5. Нижняя составляющая часть двойного околоцветника. 6. Внутренняя часть завязи, представляющая из себя мешочек с расположенной в нем яйцеклеткой и центральной клеткой. 7. Средняя часть пестика. 8. Нижняя, расширенная часть пестика 9. Главная «женская» часть цветка 10. Образование из лепестков или листочков, окружающее главные части цветка. 11. У цветка однодольных растений – листочек, а у цветка двудольных растений - …………… 12. Главная «мужская» часть цветка. 13. Часть тычинки округлой формы, содержащая в себе пыльцу.