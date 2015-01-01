кроссворд!!!!помогите решить__________ в планетарий была интересной __________ это лестница в метро __________лежал на столе рядом с письмом __ ________ про кошку получилось у меня очень длинным __________ б...

кроссворд!!!!помогите решить__________ в планетарий была интересной __________ это лестница в метро __________лежал на столе рядом с письмом __ ________ про кошку получилось у меня очень длинным __________ было заполнено машинами заветный________был еще очень далеко по проводам к нам в квартиры приходит________ гостей встретил ________ квартиры _________ унесла меня далеко от реальности _________ на товарища долго жила во мне