круг разделен на три сектора градусная мера первого сектора 80 градусов что на 60 градусов меньше градусной меры второго сектора найдите градусную меру третьего сектора.
Математика
круг разделен на три сектора градусная мера первого сектора 80 градусов что на 60 градусов меньше градусной меры второго сектора найдите градусную меру третьего сектора.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360- 80- (80+60)= 140
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Математика
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