Круговой сектор ограничен радиусами, равными 4 см, и дугой в 60°. Найдите площадь кр??га, вписанного в этот сектор. Ответ: 16/9 п.

Геометрия
Круговой сектор ограничен радиусами, равными 4 см, и дугой в 60°. Найдите площадь кр??га, вписанного в этот сектор. Ответ: 16/9 п.
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Ответ(ы):
Гость:
Окружность вписана в сектор, значит, она касается радиусов и дуги, на которую опирается центральный угол.     А - центр большей окружности,   угол А=60º  Н -точке касания вписанной в сектор окружности с дугой.   ВС - касательная к точке H.   ∠АНС=∠ВНС=90º  Центр вписанной в угол окружности лежит на его биссектрисе.   АН- биссектриса∠ВАС   ∠ВАН=САН=30º   ∆ ВАН= ∆ САН   ∠АВС=∠АСВ=60º   ∆ АВС - равносторонний с высотой АН=R=4 см  Радиус  r вписанной в правильный треугольник окружности равен 1/3 её     высоты.    r =4/3 см    Ѕ=πr²=(4/3)² π=16/9π см²
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