Круговой сектор ограничен радиусами, равными 4 см, и дугой в 60°. Найдите площадь кр??га, вписанного в этот сектор. Ответ: 16/9 п.

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Окружность вписана в сектор, значит, она касается радиусов и дуги, на которую опирается центральный угол. А - центр большей окружности, угол А=60º Н -точке касания вписанной в сектор окружности с дугой. ВС - касательная к точке H. ∠АНС=∠ВНС=90º Центр вписанной в угол окружности лежит на его биссектрисе. АН- биссектриса∠ВАС ∠ВАН=САН=30º ∆ ВАН= ∆ САН ∠АВС=∠АСВ=60º ∆ АВС - равносторонний с высотой АН=R=4 см Радиус r вписанной в правильный треугольник окружности равен 1/3 её высоты. r =4/3 см Ѕ=πr²=(4/3)² π=16/9π см²