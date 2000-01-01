Кружке по плаванию занимается меньше 50 ребят. Готовятся к соревнованиям седьмая часть ребят проплыть 2000 метров, третья-1000, половина-500. Остальные решили не готовиться и на тренировки не ходили. Сколько ребят болтаются на ...

Гость: Гость:

Из условия следует, что число ребят на кружке делится на 2, на 3 и на 7. Кроме того, оно меньше 50. Значит, на кружке 2*3*7=42 человека. Из них 42/7=6 проплыли 2000 метров, 42/3=14 проплыли 1000 метров и 42/2=21 проплыли 500 метров. Значит, 42-6-14-21=1 человек болтается на воде. Ответ: 1.