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Кскажите устаревшие слова
Кскажите устаревшие слова
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Очи , чаяно , уста , горница , каясь .
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