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КТО БЫСТРЕЕ НАЙДЕТ ПАРЫ ПОХОЖИХ ПРЕДМЕТОВ. ЛУНА,ЗАБОР,ЛИМОН,ГРИБ,МАШИНА,СОЛНЦЕ
КТО БЫСТРЕЕ НАЙДЕТ ПАРЫ ПОХОЖИХ ПРЕДМЕТОВ. ЛУНА,ЗАБОР,ЛИМОН,ГРИБ,МАШИНА,СОЛНЦЕ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Луна-солнце, лимон-гриб,машина-забор
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