Кто читал Дубровского???Ответьте на вопрос небольшим сочинением "Почему не сложил??сь любовь Машеньки Троекуровой и Дубровского???
Литература
Кто читал Дубровского???Ответьте на вопрос небольшим сочинением "Почему не сложил??сь любовь Машеньки Троекуровой и Дубровского???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что Маша женилась на князе Верейском!И когда шайка Дубровского напала,она настояла,что уже дала клятву и твердое слово.Она ждала помощи,тянула до последнего,но он не успел.Как то так
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