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Кто глова государства Болгарии Японии Индии и Египта?
Кто глова государства Болгарии Японии Индии и Египта?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. Росен Плевнелиев 2. Синдзо Абэ и Акихито 3. Пранаб Кумар
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