Кто глова государства Болгарии Японии Индии и Египта?

Кто глова государства Болгарии Японии Индии и Египта?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. Росен Плевнелиев 2. Синдзо Абэ и Акихито 3. Пранаб Кумар
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