Кто и где изобрёл зонт

Зонт, зонтик (от нидерл. zonnedek — буквально «навес от солнца») — устройство, предназначенное для защиты человека от дождя или отсолнечных лучей. Первые зонты предназначались именно как защита от солнца, а не от дождя[1]. В русском языке слово «зонтик» было позаимствовано из нидерл. zondec — «навес от солнца на корабле»[2]. Позднее последний слог «ик» был отброшен из-за схожести с уменьшительно-ласкательным суффиксом, образовав привычное нам слово «зонт». Зонтик состоит обычно из синтетического водонепроницаемого материала (нейлон, полиамид), натянутого на каркас из металлических проволок, который укрепляется на стержне (ручка зонтика), предназначенном для удерживания зонтика над головой. Для удобства ручка зонтика загнута на конце в виде крюка или имеет на конце набалдашник, который может иметь различные формы. ИсторияПравить Зонтики в Ухани, Китай Зонт существовал ещё в XI веке до н. э. Именно это время считается временем изобретения зонта. Родиной зонта считают Китай или Египет. В обеих названных странах зонт считался символом власти, только фараоны или императоры и приближённые царственных особ могли пользоваться зонтами. Зонты были 1,5 метра высотой и весили 2 кг. Символом богатства и власти зонт считался и в Индии. Чем знатнее был человек, тем больше его свита имела право носить за ним зонтов. Властитель имел 13 зонтов, символизировавших солнце и расположенные вокруг него 12 знаков зодиака. Тибете белые или жёлтые зонты считаются символами духовного величия, в то время как светской власти больше соответствуют зонты из павлиньих перьев.[источник не указан 522 дня] Затем с Востока зонты перекочевали вДревнюю Грецию, потом — в Рим, где ими пользовались женщины. Западной Европе зонт появился во Франции в XVII веке и назывался «парасоль», то есть, дословно, «против солнца». У французского солнечного зонта верх делался из вощёного полотна, а ручка была костяной. 4 мая 1715 год в Париже произведён первый складной зонтик. Первоначально зонт служил для защиты от солнца, как укрытие от дождя зонт впервые применил англичанин Джонас Хенвей в 1750 году. В 1969 году Брэд Филлипс получил патент США на складной зонтик, который компания Totes начала продавать в США в 1970 году.