кто играл главную роль в дворцовых переворотах?

кто играл главную роль в дворцовых переворотах?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
думаю что главную роль в дворцовых переворотах 1725-1762 гг играла гвардия (офицеры которые служили в Петербурге)
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