Кто из богинь по велению Зевса созывает на собрание обитателей Олимпа и следит, чтобы не нарушились порядок и закон.Нужно сегодня!!! Спасибо!
История
Кто из богинь по велению Зевса созывает на собрание обитателей Олимпа и следит, чтобы не нарушились порядок и закон.Нужно сегодня!!! Спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Около трона Зевса,стоит хранящая законы богиня Фемида. Она созывает по повелению Зевса,собрание богов на Олимпе и народные собрания на земле,наблюдая,что бы не нарушился порядок и закон.
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