Кто из членов твоей семьи является для тебя образцом нравственного поведения? написать рассказ об этом человеке.

Обществознание
Кто из членов твоей семьи является для тебя образцом нравственного поведения? написать рассказ об этом человеке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну например:вот тебе нравится твоя мама может папа,ну кто угодно из семьи.Потом пишешь мне нравится мама пртому что она такая добрая там,ласковая,помогает людям...Ну просто поведение родственика
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